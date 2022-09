Cairo: “Bisogna contenere i costi del calcio e investire sui giovani” | VIDEO (Di domenica 25 settembre 2022) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del calcio del futuro, sostenendo la filosofia del contenimento dei costi e di investimento sui giovani. Una politica che il Milan ha ormai sposato da qualche anno Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 settembre 2022) Urbano, presidente del Torino, ha parlato deldel futuro, sostenendo la filosofia del contenimento deie di investimento sui. Una politica che il Milan ha ormai sposato da qualche anno

UbaldoLorenzo : @PontiBenedetto Bisogna segnalarlo a quelli di Open che vigilano sulle fake news. Ah ma Open è di Mentana? E Mentan… - CalcioPillole : In occasione del Festival dello Sport, è intervenuto il presidente del Torino Urbano #Cairo. Ecco le sue dichiarazi… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cairo: per tornare ad alti livelli calcio cambi registro N.1 Rcs e Torino, 'bisogna intervenire sui costi, gli stipendi' - guybonet : @REN1pz @StefaniaFalone @La7tv Da quando esiste LA7 ho sempre pensato che questa rete sia un ramo occulto, non trop… -