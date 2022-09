Atp Metz 2022, goduria Sonego: Bublik ko e terzo titolo in carriera (Di domenica 25 settembre 2022) Lorenzo Sonego è il nuovo campione del torneo Atp Metz 2022 (cemento indoor). Il torinese ha sconfitto in finale il kazako Alexander Bublik, che si è arreso per 7-6(3) 6-2 dopo un’ora e ventisei minuti di gioco. Per il piemontese si tratta del terzo titolo in carriera dopo Antalya 2019 (erba) e Cagliari 2021 (terra rossa). Dopo un anno veramente complicato, da domani si porterà a ridosso dei primi quaranta giocatori del mondo. Questo pomeriggio l’azzurro è stato grandioso nel rimanere concentrato contro un avversario che nel corso del secondo set ha ingaggiato una vera e propria battaglia personale contro arbitro e pubblico e iniziato a giocare dei colpi fuori da ogni logica. Clamoroso uno smash colpito con il manico della racchetta sulla palla del doppio break in ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Lorenzoè il nuovo campione del torneo Atp(cemento indoor). Il torinese ha sconfitto in finale il kazako Alexander, che si è arreso per 7-6(3) 6-2 dopo un’ora e ventisei minuti di gioco. Per il piemontese si tratta delindopo Antalya 2019 (erba) e Cagliari 2021 (terra rossa). Dopo un anno veramente complicato, da domani si porterà a ridosso dei primi quaranta giocatori del mondo. Questo pomeriggio l’azzurro è stato grandioso nel rimanere concentrato contro un avversario che nel corso del secondo set ha ingaggiato una vera e propria battaglia personale contro arbitro e pubblico e iniziato a giocare dei colpi fuori da ogni logica. Clamoroso uno smash colpito con il manico della racchetta sulla palla del doppio break in ...

