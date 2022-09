Arrestato van der Poel dopo una lite di notte in hotel | il ciclista perde la testa contro due ragazze | «Volevo domire»

(Di domenica 25 settembre 2022) Ilolandese Mathieu van derè stato, alla vigilia di una corsa, per unanotturna con i vicini di stanza in. A riferirlo è la polizia australiana del New South Wales, che la scorsahailolandese 27enne, considerato tra i favoriti nella gara di oggi intorno alla città costiera di Wollongong, vicino Sydney. «È vero – ha ammesso van derprima della gara – C’è stata una piccolaversia con dei vicini rumorosi e qui sono piuttosto severi».essere stato rilasciato su cauzione, ilha preso parte alla corsa di questa mattina ma si è ritiratosoli 30 chilometri. «Non ho potuto fare ritorno ...

