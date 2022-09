Anche a Leicester fallisce il modello multiculturale (Di domenica 25 settembre 2022) A Leicester le tensioni fra indù e musulmani sono alimentate dai social media e dal lassismo della polizia. Il decantato modello multiculturale è in profonda crisi Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 settembre 2022) Ale tensioni fra indù e musulmani sono alimentate dai social media e dal lassismo della polizia. Il decantatoè in profonda crisi

Lunababaccetto : RT @GSaletnich: Dopo il tramonto del 'sogno americano' ora c'è il tramonto del 'sogno inglese'. Anche in UK l'immigrazione mal gestita dall… - Nicola23453287 : RT @GSaletnich: Dopo il tramonto del 'sogno americano' ora c'è il tramonto del 'sogno inglese'. Anche in UK l'immigrazione mal gestita dall… - Bluerose6898 : RT @GSaletnich: Dopo il tramonto del 'sogno americano' ora c'è il tramonto del 'sogno inglese'. Anche in UK l'immigrazione mal gestita dall… - DeodatoRibeira : RT @GSaletnich: Dopo il tramonto del 'sogno americano' ora c'è il tramonto del 'sogno inglese'. Anche in UK l'immigrazione mal gestita dall… - AurelioTortori1 : RT @GSaletnich: Dopo il tramonto del 'sogno americano' ora c'è il tramonto del 'sogno inglese'. Anche in UK l'immigrazione mal gestita dall… -