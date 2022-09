Al Bano, che team stellare | Nati per vincere (Di domenica 25 settembre 2022) Ecco la foto che mostra il team vincente in cui il cantante di Cellino San Marco è una delle punte di diamante Già di suo è un tipo tosto. Di quelli cui è difficile tenere testa. Se poi Al Bano si accompagna anche a questi altri due bei tipini, beh, allora non c’è proprio partita. Ecco la foto che mostra il team vincente in cui il cantante di Cellino San Marco è una delle punte di diamante. Al Bano (web source)Una carriera stellare Nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Ovviamente, gran parte della sua vita professionale e sentimentale è legata al rapporto con Romina Power. I due, affiatatissimi, hanno fatto coppia fissa sia nella vita che sul palco, con grandi successi come “Felicità”. I due hanno avuto tre figli. La primogenita Ylenia scomparve il 1º gennaio ... Leggi su newstv (Di domenica 25 settembre 2022) Ecco la foto che mostra ilvincente in cui il cantante di Cellino San Marco è una delle punte di diamante Già di suo è un tipo tosto. Di quelli cui è difficile tenere testa. Se poi Alsi accompagna anche a questi altri due bei tipini, beh, allora non c’è proprio partita. Ecco la foto che mostra ilvincente in cui il cantante di Cellino San Marco è una delle punte di diamante. Al(web source)Una carrieraNel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Ovviamente, gran parte della sua vita professionale e sentimentale è legata al rapporto con Romina Power. I due, affiatatissimi, hanno fatto coppia fissa sia nella vita che sul palco, con grandi successi come “Felicità”. I due hanno avuto tre figli. La primogenita Ylenia scomparve il 1º gennaio ...

Davide9_4 : Care Instagram & Amazon, sarei molto curioso di sapere secondo quale modo di ragionare dei vostri algoritmi pubblic… - pesorati : @badkiki1 @borghi_claudio Di cosa avrei parlato? Io adoro i pugliesi da sempre. Ora cosa succede? Parli di Al Bano?… - bano_sanjeeda : RT @yoghi1954: “I bambini vengono solitamente arrestati a casa durante la notte e portati via da soli. Sono ammanettati, bendati o interrog… - iamdavidev : @drewviola @CarloCalenda @matteorenzi Piuttosto che draghi meglio un cartonato di al bano - alessandromirra : Su #Amazon è in vendita un cartonato a grandezza naturale di #AlBano - che già di per sé è una cosa curiosa - ma il… -