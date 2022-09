Volantino Lidl | ‘Super Offerte 3+1 | 3×2 e 1+1’ | sconti dal 26 settembre al 2 ottobre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 settembre 2022) Ilsta per regalare ai suoi clienti una serie di sensazionalia partire dal 29e fino al 22022. Tantissimi 3X2 e anche 3X1, ma anche ulteriorisu diversi prodotti in vendita. Quattro giorni da non perdere per i clienti. Quali sono leTra gli altri prodotti alimentari scontatissimi: salsa di pomodoro Italamo al 25% di sconto al prezzo di 2.85 euro invece che 3.80, pistacchi tostati e salati a 4.99 euro invece che a 6.99 euro e anche un misto funghi al 50 % di sconto a solo 1.59 euro. Ma c’è ben altro: gnocchetti di patate a 0.89 euro, e grissini al burro a 1.49 euro, cetriolini giganti aromatizzati a 4.58 euro e per il 3×1 tre buste di Pop corno a 1.77 euro. E per i più golosi una notevole ...