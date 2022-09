Sonego-Hurkacz oggi, orari e tv semifinale ATP Metz 2022: programma 24 settembre e streaming (Di sabato 24 settembre 2022) Lorenzo Sonego cerca la prima finale di un 2022 che, fino a questo momento, di soddisfazioni gliene aveva date veramente poche. Al suo cospetto c’è il polacco Hubert Hurkacz, seconda testa di serie e in cerca di punti abbastanza pesanti in chiave ATP Finals. LA DIRETTA LIVE DI Sonego-Hurkacz DALLE 14.00 Sebbene l’ATP indichi un conteggio di 2-1 nei precedenti, il torinese è in realtà avanti per 3-2 contando anche due precedenti Challenger a Shenzhen (vinto da Hurkacz) e a Genova (vinto da Sonego), entrambi nel 2018. Per il resto, azzurro vittorioso sulla terra di Budapest nel 2018 e sul veloce di Vienna nel 2020 (il torneo nel quale, per capirci, sconfisse poi Novak Djokovic). In mezzo la vittoria di Auckland a inizio 2020. Non, dunque, una sfida scontata, ma un ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Lorenzocerca la prima finale di unche, fino a questo momento, di soddisfazioni gliene aveva date veramente poche. Al suo cospetto c’è il polacco Hubert, seconda testa di serie e in cerca di punti abbastanza pesanti in chiave ATP Finals. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 14.00 Sebbene l’ATP indichi un conteggio di 2-1 nei precedenti, il torinese è in realtà avanti per 3-2 contando anche due precedenti Challenger a Shenzhen (vinto da) e a Genova (vinto da), entrambi nel 2018. Per il resto, azzurro vittorioso sulla terra di Budapest nel 2018 e sul veloce di Vienna nel 2020 (il torneo nel quale, per capirci, sconfisse poi Novak Djokovic). In mezzo la vittoria di Auckland a inizio 2020. Non, dunque, una sfida scontata, ma un ...

