Putin solo | mollato pure dal suo viceré Ma aumentano i rischi di guerra totale

(Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente russo sempre più. In tanti non approvano la mossa sui referendum. C'è chi fugge e chi lo molla. Ma con lo zar all'angolo salgono idi conflittoSegui su affaritaliani.it

repubblica : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene' - elio_vito : Eh niente, il richiamo della dacia è troppo forte, Berlusconi ha giustificato ancora una volta Putin e l’invasione… - il_cappellini : Le ignobili parole di Berlusconi che falsifica la genesi della guerra, inventa numeri, spaccia una campagna di mass… - fortnardelli : India e Cina non possono approvare ufficialmente l'annessione del Donbas, perché rischierebbero richieste analoghe… - LoneWolfGiovan3 : Putin ha ordinato la Raccolta porta-a- porta dei voti....solo che gli spazzini bussano con gli AEK 47???????????????????????????????????????????? -

la Repubblica

L'energia èuno dei settori dove l'opinione pubblica sembra scoprire di colpo un'emergenza, che in realtà veniva preparata e fabbricata da molti anni di decisioni sbagliate.ha dato la ...Leggi Anche Fuga dalla Russia dopo l'ordine disulla 'mobilitazione parziale': proteste e ... ma nel 2005 l'obbligo è stato abolito e, da allora,i volontari hanno accesso ad un'istruzione ... Putin sempre più solo, il suo "viceré" gli dice di "no". Silenzio ostile dal premier Non sono solo i comuni cittadini a temere la mobilitazione proclamata da Vladimir Putin in difesa della Madre Russia. L'ong dell'oppositore numero uno del Cremlino, Alexey Navalny… Leggi ...Stanno usando l'hashtag #DontPanic, perché in fondo «non c'è nulla di cui preoccuparsi». Gli influencer russi pro-Putin sono scatenati nelle ultime ore ...