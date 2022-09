Napoli, Simeone: “Per me è stato difficile, all’inizio mi indicavano solo come il figlio di…” (Di sabato 24 settembre 2022) “È stato più difficile, più pesante. all’inizio mi indicavano sempre come il figlio di… e ne avverti il peso”. In un’intervista a Il Mattino, Giovanni Simeone ha parlato del suo inizio al Napoli e della sua carriera non senza ostacoli nonostante il fatto di essere figlio di un grande calciatore e ora allenatore: “Diego non è il mio mister, è mio padre. Ci sentiamo per consigli di vita, ma non per suggerimenti legati al calcio”. Sul soprannome di Cholito: “Mi piace. all’inizio era evidente il riferimento al mio papà. Ma ora il Cholito sono io, non sono solo il figlio del Cholo quando vado in campo e gioco”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) “Èpiù, più pesante.misempreildi… e ne avverti il peso”. In un’intervista a Il Mattino, Giovanniha parlato del suo inizio ale della sua carriera non senza ostacoli nonostante il fatto di esseredi un grande calciatore e ora allenatore: “Diego non è il mio mister, è mio padre. Ci sentiamo per consigli di vita, ma non per suggerimenti legati al calcio”. Sul soprannome di Cholito: “Mi piace.era evidente il riferimento al mio papà. Ma ora il Cholito sono io, non sonoildel Cholo quando vado in campo e gioco”. SportFace.

