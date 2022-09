Moto Gp, Quartararo: “Mi aspettavo di più in Giappone. Stiamo discutendo del piano per la gara” (Di sabato 24 settembre 2022) Fabio Quartararo non è riuscito a nascondere la delusione dopo il nono crono nelle qualifiche del Giappone. “Mi aspettavo di più. Dobbiamo ancora trovare la nostra direzione sul bagnato in questa pista. Il feeling è buono, ma fare il tempo sul giro si è rivelato difficile”. Poi ha continuato: “Stiamo discutendo del piano per la gara, soprattutto a livello di gomme, visto che non abbiamo provato molto l’asciutto finora. Sarà interessante vedere chi sceglierà cosa e quello che succederà in termini di degrado della gomma. Non sarà una gara facile”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Fabionon è riuscito a nascondere la delusione dopo il nono crono nelle qualifiche del. “Midi più. Dobbiamo ancora trovare la nostra direzione sul bagnato in questa pista. Il feeling è buono, ma fare il tempo sul giro si è rivelato difficile”. Poi ha continuato: “delper la, soprattutto a livello di gomme, visto che non abbiamo provato molto l’asciutto finora. Sarà interessante vedere chi sceglierà cosa e quello che succederà in termini di degrado della gomma. Non sarà unafacile”. SportFace.

sportface2016 : #MotoGp, #Quartararo: 'Mi aspettavo di più in Giappone. Stiamo discutendo del piano per la gara' - EmilioBerettaF1 : MotoGp Giappone, Marc Marquez in pole dopo tre anni. Quartararo 9°, Bagnaia 12°, Bastianini 15°… - FormulaPassion : #MotoGP: #Quartararo deluso dalla terza fila nelle Qualifiche del #JapaneseGP - CatelliCatell5 : MotoGp Giappone, Marc Marquez in pole dopo tre anni. Quartararo 9°, Bagnaia 12°, Bastianini 15° - OdeonZ__ : GP Giappone, grande pole di Marquez: re della pioggia. 9° Quartararo, 12° Bagnaia -