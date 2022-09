“Ma cosa fai?”. GF Vip 7, Giovanni Ciacci contro Ginevra Lamborghini ed è subito tensione (Di sabato 24 settembre 2022) C’è tensione al GF Vip 7. Stavolta i protagonisti sono stati Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, che hanno dato vita ad un battibecco. Tutto è successo in prima mattinata, quando i concorrenti erano intenti a svegliarsi per iniziare una nuova giornata nella Casa più spiata d’Italia. In particolare, ad essere sembrato molto adirato è stato il costumista, che ha attaccato la sorella di Elettra. Non ha affatto visto di buon occhio un suo atteggiamento e glielo ha fatto notare, ma in maniera molto dura. Al GF Vip 7 non c’è stato solo questo momento non proprio positivo tra Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini. Infatti, ha avuto un crollo Luca Salatino, che si è sfogato con Sara Manfuso, a cui ha rivelato di voler abbandonare il GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022) C’èal GF Vip 7. Stavolta i protagonisti sono stati, che hanno dato vita ad un battibecco. Tutto è successo in prima mattinata, quando i concorrenti erano intenti a svegliarsi per iniziare una nuova giornata nella Casa più spiata d’Italia. In particolare, ad essere sembrato molto adirato è stato il costumista, che ha attaccato la sorella di Elettra. Non ha affatto visto di buon occhio un suo atteggiamento e glielo ha fatto notare, ma in maniera molto dura. Al GF Vip 7 non c’è stato solo questo momento non proprio positivo tra. Infatti, ha avuto un crollo Luca Salatino, che si è sfogato con Sara Manfuso, a cui ha rivelato di voler abbandonare il GF ...

