TuttoAndroid : L’app Wear OS si aggiorna e riporta i pagamenti rapidi su alcuni smartwatch -

HDblog

...agli utenti di ' Selezionare le foto del quadrante ' nell'. ... Sebbene le stringhe non affermino esplicitamente che'imminente ...con il suo primo smartwatch ed estenderla ad altri orologiOS 3 ...Successivamente, Google ha aggiunto nuove funzionalità per...utenti a prendere decisioni migliori sull'installazione delle. ... anche se'azienda non dice con precisione cosa cambierà, né ... Su Wear OS è in rollout il nuovo Play Store: ecco com'è