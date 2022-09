L’ADDIO AL CALCIO DI RANOCCHIA: DALL’UMBRIA A CONTE, FINO ALLA SCELTA DEL RITIRO (Di sabato 24 settembre 2022) Da un paio di giorni, Andrea RANOCCHIA è diventato un ex calciatore. Ha rescisso il contratto che lo legava per altri due anni al Monza e con due lunghi video sui social ha annunciato il suo addio al CALCIO giocato. Un filmato in cui il difensore ha ripercorso tutto quanto vissuto nelle squadre di cui ha vestito i colori, da Bastia Umbra a livello giovanile passando per l’Arezzo, il Bari, il Genoa, l’Inter e infine il Monza, con due piccole parentesi tra Sampdoria e Hull City. RANOCCHIA RACCONTA LE RAGIONI DEL SUO RITIRO Mentre parla, il 34enne umbro si commuove e si ferma prima di ripartire. “E’ il primo e unico video che faccio, non ho fatto prove”, dice. Ringrazia tutti. Ricorda gli allenatori con cui è stato e dedica un’importante parentesi ad Antonio CONTE, incrociato la prima volta ad Arezzo e ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 24 settembre 2022) Da un paio di giorni, Andreaè diventato un ex calciatore. Ha rescisso il contratto che lo legava per altri due anni al Monza e con due lunghi video sui social ha annunciato il suo addio algiocato. Un filmato in cui il difensore ha ripercorso tutto quanto vissuto nelle squadre di cui ha vestito i colori, da Bastia Umbra a livello giovanile passando per l’Arezzo, il Bari, il Genoa, l’Inter e infine il Monza, con due piccole parentesi tra Sampdoria e Hull City.RACCONTA LE RAGIONI DEL SUOMentre parla, il 34enne umbro si commuove e si ferma prima di ripartire. “E’ il primo e unico video che faccio, non ho fatto prove”, dice. Ringrazia tutti. Ricorda gli allenatori con cui è stato e dedica un’importante parentesi ad Antonio, incrociato la prima volta ad Arezzo e ...

