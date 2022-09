Highlights Fritz-Norrie 6-1 4-6 10-8 | Laver Cup 2022 VIDEO

Eurosport IT

...RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTI Norrie e... aggiornamenti edal termine della partita.... Taylor, Diego Schwartzman , Jack Sock , Alex De Minaur e il semifinalista dello US Open ... Segui la Laver Cup su Eurosport.it ! Dirette scritte dei match,di tutte le partite coperte ... Live Cameron Norrie - Taylor Fritz - Coppa Laver Singolare: Punteggi & Highlights Tennis - 24/09/2022 Chief executive officer Fritz Joussen said, “The trend has been towards higher value or longer holidays with a higher overall holiday budget.” ...Chief executive officer, Fritz Joussen said “The trend has been towards higher value or longer holidays with a higher overall holiday budget.” ...