Giorgia Soleri indossa delle posate sul suo abito e i fan ironizzano: “È pronto a tavola?” (Di sabato 24 settembre 2022) Il tubino di Giorgia Soleri Il look che piace tanto a Giorgia Soleri non passa certo innoservato. E per la sua particolarità ha scatenato l’ironia del web. Ma in realtà questo abito appartiene a un grande marchio di moda. In occasione della Milano Fashion Week e della presentazione delle collezioni primavera/estate 2023 l’influencer si è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 24 settembre 2022) Il tubino diIl look che piace tanto anon passa certo innoservato. E per la sua particolarità ha scatenato l’ironia del web. Ma in realtà questoappartiene a un grande marchio di moda. In occasione della Milano Fashion Week e della presentazionecollezioni primavera/estate 2023 l’influencer si è L'articolo proviene da Novella 2000.

vogue_italia : Giorgia Soleri non si depila e in tanti sui social la criticano. E allora perché al suo fidanzato Damiano dei Månes… - olivephobja : @sonocresciuto si prossimamente come giorgia soleri - Biscoblu : RT @Ri_Ghetto: ~ Giorgia Soleri - Ri_Ghetto : ~ Giorgia Soleri - VanessaNuvola : RT @vincentdeange15: Giorgia Soleri: odio truccarmi. Sempre Giorgia Soleri: lavorando a cose meravigliose. ???????????? #giorgiasoleri #makeup… -