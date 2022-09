Giaele De Donà infastidita da Cristina Quaranta al GF Vip 7 | “Non è giusto!”

(Di sabato 24 settembre 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da pochi giorni, ma l’atmosfera sta già iniziando a cambiare. I concorrenti, infatti, si sono lasciati andare a una conversazione molto profonda. Tutto è partito dalla situazione sentimentale diDe. La modella, fin dal primo momento, non ha nascosto di avere una relazione aperta. Lei e il marito trascorrono sei mesi l’anno insieme, mentre il restante periodo si dedicano ad altre persone. Le sue dichiarazioni hanno dato spazio a pareri contrastanti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, è scontro traDe: “Se lo amassi…” I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno una visione molto diversa dell’amore. ...

Fanpage.it

Con il suo pomposo abito svasato in tulle rosa da perfetta principessa contemporanea,Deè entrata nella casa del Grande Fratello VIP giovedì scorso creando subito parecchio scalpore e molta curiosità rispetto al suo matrimonio anticonvenzionale con l'imprenditore americano ...Quanto guadagna Tra i concorrenti più in vista in queste prime puntate, spicca la bellissima influencer Sofia De, classe 1998 e volto noto del mondo dello spettacolo e della moda. Dopo aver ... Sofia Giaele De Donà al GFVip: Mio marito può andare con altre donne, non è tradimento se io lo so