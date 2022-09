Elezioni 2022, documenti da portare quando si va a votare: quali sono (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Urne aperte dalle 7 alle 23 domani, domenica 25 settembre, per le Elezioni 2022. Per poter votare, ricorda il Viminale, oltre alla tessera elettorale occorre presentarsi ai seggi muniti di uno dei seguenti documenti identità: la carta d’identità e ogni altro documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati (patente di guida, patente nautica, passaporto, libretto di pensione, porto d’armi, tessera At, altro). Questi documenti possono essere utilizzati anche se scaduti, purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e la fotografia assicuri la precisa identificazione dell’elettore; la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, che dev’essere munita di ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Urne aperte dalle 7 alle 23 domani, domenica 25 settembre, per le. Per poter, ricorda il Viminale, oltre alla tessera elettorale occorre presentarsi ai seggi muniti di uno dei seguentiidentità: la carta d’identità e ogni altro documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati (patente di guida, patente nautica, passaporto, libretto di pensione, porto d’armi, tessera At, altro). Questiposessere utilizzati anche se scaduti, purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e la fotografia assicuri la precisa identificazione dell’elettore; la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, che dev’essere munita di ...

