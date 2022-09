Donna incinta operata per un tumore al cervello: salve mamma e neonata (Di sabato 24 settembre 2022) Una Donna di 35 anni, incinta alla 35esima settimana di gravidanza, si è recata al Policlinico di Bari per accertamenti dopo avere avuto un malore. I sintomi lamentati dalla paziente erano alterazioni dello stato di coscienza, deficit della forza e della capacità espressiva e hanno spinto i medici a sottoporla a una risonanza magnetica. Dall’esame è emersa una voluminosa massa all’interno del cranio, un probabile tumore nella regione temporale sinistra, che ha spinto il personale dell’ospedale a muoversi con cautela, come dovrebbe accadere con una persona incinta e vicina al parto. Si è deciso così di intervenire con una duplice operazione, un cesareo d’urgenza e un intervento per la rimozione dell’edema cerebrale, il tutto in un’unica seduta per cercare di ridurre il più possibile lo stress farmacologico, come ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 24 settembre 2022) Unadi 35 anni,alla 35esima settimana di gravidanza, si è recata al Policlinico di Bari per accertamenti dopo avere avuto un malore. I sintomi lamentati dalla paziente erano alterazioni dello stato di coscienza, deficit della forza e della capacità espressiva e hanno spinto i medici a sottoporla a una risonanza magnetica. Dall’esame è emersa una voluminosa massa all’interno del cranio, un probabilenella regione temporale sinistra, che ha spinto il personale dell’ospedale a muoversi con cautela, come dovrebbe accadere con una personae vicina al parto. Si è deciso così di intervenire con una duplice operazione, un cesareo d’urgenza e un intervento per la rimozione dell’edema cerebrale, il tutto in un’unica seduta per cercare di ridurre il più possibile lo stress farmacologico, come ...

