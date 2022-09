Dai diritti civili alle tasse, ecco i programmi dei partiti a confronto (Di sabato 24 settembre 2022) Il filoatlantismo è un imperativo categorico del programma del centrodestra , un progetto che si interseca con le posizioni del Pd e dei sostenitori della cosiddetta Agenda Draghi . Più complessa è... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 settembre 2022) Il filoatlantismo è un imperativo categorico del programma del centrodestra , un progetto che si interseca con le posizioni del Pd e dei sostenitori della cosiddetta Agenda Draghi . Più complessa è...

ivanscalfarotto : Brutta scivolata, questa. Le elezioni - che siano libere - sono una condizione necessaria, ma non certo sufficient… - 150Biondi : @ArtemiosMi Ma non ci da in pasto ad una destra assolutamente fuori contesto e che ci riporta indietro nella propos… - Federic38186247 : @robsud A me sembra che i diritti e la dignità li aggiunga invece di toglierli. Cosa intende Elodie con “poco femmi… - ILGREXO : @guerini_lorenzo @ZelenskyyUa Di che libertà parli? Quella di bombardare suoi cittadini che chiedono il riconoscime… - licia__ : RT @RoccoTodero: È il richiamo al rispetto della nuova Costituzione che ci siamo dati e che è quella Europea! Non possiamo fare manovra bil… -