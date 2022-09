Classifica Mondiale Superbike 2022: Bautista allunga in testa, Razgatlioglu a -44 (Di sabato 24 settembre 2022) Classifica Mondiale Superbike 2022 ALVARO Bautista357DUCATI TOPRAK Razgatlioglu313YAMAHA JONATHAN REA305KAWASAKI MICHAEL RUBEN RINALDI180DUCATI ANDREA LOCATELLI173YAMAHA AXEL BASSANI159DUCATI ALEX LOWES154KAWASAKI IKER LECUONA150HONDA SCOTT REDDING145BMW GARRETT GERLOFF92YAMAHA XAVI VIERGE86HONDA LORIS BAZ80BMW PHILIPP OETTL53DUCATI LUCAS MAHIAS43KAWASAKI ROBERTO TAMBURINI28YAMAHA LUCA BERNARDI27DUCATI EUGENE LAVERTY24BMW MICHAEL VAN DER MARK15BMW KOHTA NOZANE13YAMAHA XAVI FORES12DUCATI ILLIA MYKHALCHYK10BMW CHRISTOPHE PONSSON9YAMAHA HAFIZH SYAHRIN4HONDA LEON HASLAM4KAWASAKI TARRAN MACKENZIE3YAMAHA PETER HICKMAN2BMW LEANDRO MERCADO2 Foto: LiveMedia/Valerio Origo Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)ALVARO357DUCATI TOPRAK313YAMAHA JONATHAN REA305KAWASAKI MICHAEL RUBEN RINALDI180DUCATI ANDREA LOCATELLI173YAMAHA AXEL BASSANI159DUCATI ALEX LOWES154KAWASAKI IKER LECUONA150HONDA SCOTT REDDING145BMW GARRETT GERLOFF92YAMAHA XAVI VIERGE86HONDA LORIS BAZ80BMW PHILIPP OETTL53DUCATI LUCAS MAHIAS43KAWASAKI ROBERTO TAMBURINI28YAMAHA LUCA BERNARDI27DUCATI EUGENE LAVERTY24BMW MICHAEL VAN DER MARK15BMW KOHTA NOZANE13YAMAHA XAVI FORES12DUCATI ILLIA MYKHALCHYK10BMW CHRISTOPHE PONSSON9YAMAHA HAFIZH SYAHRIN4HONDA LEON HASLAM4KAWASAKI TARRAN MACKENZIE3YAMAHA PETER HICKMAN2BMW LEANDRO MERCADO2 Foto: LiveMedia/Valerio Origo

