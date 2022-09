Al via le iniziative promozionali d’autunno per i vincitori del Premio Ercole Olivario 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) foto ufficio stampa Ercole OlivarioPERUGIA – Riprende dopo la breve pausa estiva, il programma di promozione per i mercati esteri, riservati alle aziende vincitrici della XXX edizione del concorso nazionale Ercole Olivario, dedicato alle eccellenze olearie italiane, con appuntamenti organizzati in collaborazione con gli uffici di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – e di Assocamerestero. A dare il via alle iniziative internazionali, collegate al Premio nazionale Ercole Olivario, sarà la partecipazione alla fiera di Parigi “Salon Gourmet Selection 2022” resa possibile grazie al supporto degli uffici ICE che da sempre sostengono il Concorso. Domenica 25 e lunedì 26 settembre gli ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 settembre 2022) foto ufficio stampaPERUGIA – Riprende dopo la breve pausa estiva, il programma di promozione per i mercati esteri, riservati alle aziende vincitrici della XXX edizione del concorso nazionale, dedicato alle eccellenze olearie italiane, con appuntamenti organizzati in collaborazione con gli uffici di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – e di Assocamerestero. A dare il via alleinternazionali, collegate alnazionale, sarà la partecipazione alla fiera di Parigi “Salon Gourmet Selection” resa possibile grazie al supporto degli uffici ICE che da sempre sostengono il Concorso. Domenica 25 e lunedì 26 settembre gli ...

