Al via la seconda puntata di Tu Si Que Vales: le anticipazioni del 24 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) Questa sera, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales. Stando ai risultati della scorsa settimana, sembra che anche questa edizione abbia in serbo molti colpi di scena. Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi siederanno di nuovo al bancone della giuria per valutare le performance dei partecipanti. Ovviamente, non mancherà la simpaticissima Sabrina Ferilli che sarà portavoce del voto popolare. La vera sorpresa però riguarderà l'ospite d'eccezione. Tu Si Que Vales, chi sarà l'ospite della seconda puntata? In ogni puntata di Tu Si Que Vales, decine di concorrenti si mettono alla prova per cercare di mostrare il loro talento e passare alla fase successiva. Anche se rappresentano il fulcro della trasmissione, non sono i soli ...

