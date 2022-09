Aereo ultraleggero atterra in emergenza in parcheggio supermercato (Di sabato 24 settembre 2022) Un incidente con un Aereo ultraleggero pochi minuti fa in zona industriale a Bolzano . Il velivolo - così il racconto dei testimoni - ha urtato con un’ala il tetto di un edificio, per poi effettuare... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 settembre 2022) Un incidente con unpochi minuti fa in zona industriale a Bolzano . Il velivolo - così il racconto dei testimoni - ha urtato con un’ala il tetto di un edificio, per poi effettuare...

Trentin0 : Bolzano, ecco l'aereo ultraleggero planato nel parcheggio del supermercato: cinque feriti per fortuna non in modo g… - alto_adige : L'aereo ultraleggero plana nel parcheggio del supermercato a Bolzano: 5 feriti, per fortuna nessuno grave. LE FOTO… - LFVSuedtirol : #Infointervento: 24.09.22 - 14:48 - Incidente con un aereo ultraleggero a Bolzano Sud davanti al negozio Interspar,… - Nutizieri : Reggio Emilia, si schiantano con l’ultraleggero: salvi grazie al paracadute dell’aereo - corrierebologna : Reggio Emilia, si schiantano con l’ultraleggero: salvi grazie al paracadute -