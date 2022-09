Ultime Notizie Roma del 23-09-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 settembre 2022)dailynews radiogiornale venerdì 23 settembre Buongiorno da Francesco Vitaledi campagna elettorale con il centro-destra che ieri si è presentato unito in Piazza del Popolo ae Giorgia Meloni ad annunciare che faremo una riforma in senso presidenziale Saremmo felici se la sinistra vorrà darci non hanno ma se gli italiani erano i numeri noi lo faremo anche da soli Letta chiude stasera nella stessa Piazza la campagna del PV e poi ieri in Sicilia in una piazza piena a metà e scontro tra Conte E Renzi la presidente della commissione europea Ursula von der line avverte se l’Italia Fra come organo mandando al governo forze sovraniste abbiamo gli strumenti ma siamo pronti a lavorare Comunque governo democratico si è disposto a lavorare con noi ha detto i carabinieri di Palermo hanno arrestato Salvatore Ferrigno 62 anni ...