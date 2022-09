Skoda - Non solo elettriche: la sostenibilità è anche in fabbrica (Di venerdì 23 settembre 2022) Un viaggio lungo e complesso, reso ancora più difficile dalle instabilità politiche ed economiche di questi anni, ma che la Skoda vuole portare avanti senza indecisioni di sorta: stiamo parlando dell'ecosostenibilità, tema ormai al centro di tutte le politiche europee e che, salvo clamorosi ripensamenti, porterà da qui ai prossimi venti/trent'anni a una riconversione elettrica del parco auto del Vecchio Continente. Ma per passare dalle parole ai fatti non basta eliminare l'inquinamento dai tubi di scarico: ci vuole un approccio ad ampio spettro, che guardi all'intero ciclo di vita dell'automobile: dalla produzione all'utilizzo, fino ad arrivare allo smaltimento. Dalla A alla Z. Ed è proprio alla genesi e alla fine del ciclo di vita dell'automobile che la Skoda ha dedicato un piano d'azione per la mobilità sostenibile con molteplici ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 settembre 2022) Un viaggio lungo e complesso, reso ancora più difficile dalle instabilità politiche ed economiche di questi anni, ma che lavuole portare avanti senza indecisioni di sorta: stiamo parlando dell'eco, tema ormai al centro di tutte le politiche europee e che, salvo clamorosi ripensamenti, porterà da qui ai prossimi venti/trent'anni a una riconversione elettrica del parco auto del Vecchio Continente. Ma per passare dalle parole ai fatti non basta eliminare l'inquinamento dai tubi di scarico: ci vuole un approccio ad ampio spettro, che guardi all'intero ciclo di vita dell'automobile: dalla produzione all'utilizzo, fino ad arrivare allo smaltimento. Dalla A alla Z. Ed è proprio alla genesi e alla fine del ciclo di vita dell'automobile che laha dedicato un piano d'azione per la mobilità sostenibile con molteplici ...

