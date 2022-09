Romina Carrisi | il dolore straziante | “È una ferita aperta…”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 23 settembre 2022)ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare di undavveroche ha colpito la sua vita, unache in un certo qual modo è ancora aperta. La famigliaè sempre stata sotto i riflettori della cronaca rosa in Italia e non solo, soprattutto dal momento in cui Albano ehanno deciso di separarsi definitivamente, ponendo la parola fine a una delle storie d’amore più belle del mondo dello spettacolo. Un grandeche i due cantanti e i loro figli hanno cercato di vivere in segreto e lontano dai riflettori della cronaca dove possibile. In questo contesto per loro, però, c’è sempre stato un altro grandeche ha da sempre rappresentato un grandissimo fardello per i ...