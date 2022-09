Rhea Seehorn e il creatore di Better Call Saul di nuovo insieme per una serie Apple

(Di venerdì 23 settembre 2022), abbandonati i panni dell’avvocata Kim Wexler di, tornerà a lavorare con ildellatv. Come svela TVLine, l’attrice sarà la protagonista di unprogetto televisivo, stavolta perTV+. Lasarà scritta da Vince Gilligan, ideatore di Breaking Bad e. I dettagli sulla nuova produzione tv sono ancora scarsi, così come il suo titolo. Tuttavia, lo streamer sembra credere molto nel progetto (visto il nome di Gilligan che è sinonimo di garanzia da oltre un decennio), tanto da aver già ordinato due stagioni. Vince Gilligan, oltre a scrivere gli episodi, sarà inoltre lo showrunner e il produttore ...

