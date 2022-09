MOTOGP: IN GIAPPONE IL MONDIALE BALLA A 3 (O FORSE PIÚ) (Di venerdì 23 settembre 2022) Si arriva in GIAPPONE ed il clima in MOTOGP si fa rovente. Le trasferte intercontinentali, che dal 2019 erano state eliminate dal calendario causa Covid, tornano ad essere il microcosmo in cui lo scontro sportivo si addensa fino a raggiungere i massimi picchi di intensità. La classifica MONDIALE a 5 gare dal termine vede ancora 3 piloti raccolti in soli 17 punti: Quartararo, Bagnaia, A. Espargaro. Il palcoscenico del round di questo weekend sarà il Twin Ring di Motegi. Il tracciato, proprietà della Honda (in crisi nera), è stato presente ininterrottamente nel calendario del MotoMONDIALE dal 2004 fino al 2019, con una eccezionale comparsa anche nel 1999, periodo in cui a dominare la scena motoristica nipponica era, invece, la celebre Suzuka. Tuttavia, ironia della sorte, è la Yamaha ad essere indicata come favorita ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 23 settembre 2022) Si arriva ined il clima insi fa rovente. Le trasferte intercontinentali, che dal 2019 erano state eliminate dal calendario causa Covid, tornano ad essere il microcosmo in cui lo scontro sportivo si addensa fino a raggiungere i massimi picchi di intensità. La classificaa 5 gare dal termine vede ancora 3 piloti raccolti in soli 17 punti: Quartararo, Bagnaia, A. Espargaro. Il palcoscenico del round di questo weekend sarà il Twin Ring di Motegi. Il tracciato, proprietà della Honda (in crisi nera), è stato presente ininterrottamente nel calendario del Motodal 2004 fino al 2019, con una eccezionale comparsa anche nel 1999, periodo in cui a dominare la scena motoristica nipponica era, invece, la celebre Suzuka. Tuttavia, ironia della sorte, è la Yamaha ad essere indicata come favorita ...

