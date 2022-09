La Juve chiude il bilancio 2022 in rosso di 254 mln (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di 254 milioni di euro. Lo ha reso noto la Juventus in una nota. “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha, inter alia, approvato L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Consiglio di Amministrazione dellantus ha approvato ilconsolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno, che evidenzia una perdita di 254 milioni di euro. Lo ha reso noto lantus in una nota. “Il Consiglio di Amministrazione dintus Football Club S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha, inter alia, approvato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

