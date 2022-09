Kim Min-Jae: “Giocare un Mondiale è il sogno di tutti. Ho molte carenze e devo migliorare” (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Quattro anni fa ho saltato la Coppa in Russia per infortunio, ma ora sono vicino a realizzare questo sogno. Sì, Giocare un Mondiale è il sogno di tutti, ma è la mia prima volta e sono un po’ emozionato e nervoso”. Così Min-Jae Kim, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Star News Korea’. Sul campionato italiano: “Io ho molte carenze e ancora bisogno di imparare e migliorare. Mi sono concentrato su come riuscirci e ho provato a fare esattamente quello che l’allenatore mi chiedeva. È difficile passare in un grande campionato e Giocare, ma ho pensato di dovermi adattare incondizionatamente. I miei compagni mi hanno aiutato tanto e sono tutti molto bravi: mi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Quattro anni fa ho saltato la Coppa in Russia per infortunio, ma ora sono vicino a realizzare questo. Sì,unè ildi, ma è la mia prima volta e sono un po’ emozionato e nervoso”. Così Min-Jae Kim, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Star News Korea’. Sul campionato italiano: “Io hoe ancora bidi imparare e. Mi sono concentrato su come riuscirci e ho provato a fare esattamente quello che l’allenatore mi chiedeva. È difficile passare in un grande campionato e, ma ho pensato di dovermi adattare incondizionatamente. I miei compagni mi hanno aiutato tanto e sonomolto bravi: mi ...

