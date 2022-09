Iran, le proteste continuano dopo la morte di Mahsa: si registrano già 31 morti (Di venerdì 23 settembre 2022) Iran, le proteste dopo la morte di Mahsa continuano in diverse città. Tanta violenza si sta consumando così come molti morti ormai si registrano durante le manifestazioni che si stanno diffondendo a macchia d’olio in tutto il Paese. Iran, le proteste continuano dopo la morte di Mahsa Mahsa Amini aveva 22 anni ed è deceduta mentre era sotto la custodia dalla polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab. Dalla morte della ragazza in Iran si sono scatenate proteste violente. Il padre di Mahsa ha accusato le autorità di mentire sulla morte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022), leladiin diverse città. Tanta violenza si sta consumando così come moltiormai sidurante le manifestazioni che si stanno diffondendo a macchia d’olio in tutto il Paese., leladiAmini aveva 22 anni ed è deceduta mentre era sotto la custodia dalla polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab. Dalladella ragazza insi sono scatenateviolente. Il padre diha accusato le autorità di mentire sulla...

