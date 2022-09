In Iran si moltiplicano le città della protesta E i morti | 31

(Di venerdì 23 settembre 2022) «No al foulard, no al turbante, sì alla libertà e all’uguaglianza!». È uno degli slogan dei manifestanti che in tutto l’no per l’uccisione di Mahsa Amini, fermata dalla polizia L'articolo proviene da il manifesto.

...metropolitana sono oramai diventati i nuovi luoghi simbolo delle manifestazioni che si... un'organizzazione registrata in Norvegia che monitora le violazioni dei diritti umani in. ...... ha provocato delle violente proteste che si stanno estendendo per tutto l'. Sono infatti già ... Sile donne che si tagliano i capelli per protesta, in pubblico o a casa postando il ...Da giorni in Iran si moltiplicano le manifestazioni di protesta dopo l’uccisione di Mahsa Amini, arrestata e pestata a morte dalla “polizia morale” per non aver indossato correttamente l’hijab. Su una ...Secondo il bilancio delle autorità le vittime degli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, sono 9, ma si teme invece che il numero sia molto più alto; molte donne hanno tolto il velo o lo han ...