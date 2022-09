Il patriarca Kirill invita i fedeli russi ad arruolarsi in nome della religione | “Se muori | sarai con Dio”

GiovaQuez : Il patriarca di Mosca Kirill, ha esortato i fedeli ad arruolarsi senza paura. 'Vai coraggiosamente a compiere il tu… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai co… - vladiluxuria : “Russi, arruolatevi, e se morite sarete con Dio nel suo regno”. Poco importa se si tratta di padri di famiglia, di… - LucaSarcinelli2 : RT @GiovaQuez: Il patriarca di Mosca Kirill, ha esortato i fedeli ad arruolarsi senza paura. 'Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere… - ribollacristina : RT @OGiannino: Ormai il preteso patriarca Kirill è uguale al Gran Muftì di Gerusalemme Amin al Husseini, che predicava ai musulmani di arru… -

La Chiesa ortodossa russa come gli islamisti dell'Isis. Il, sostenitore feroce della politica imperialista del presidente russo Vladimir Putin, chiede in Chiesa ai giovani e meno giovani uomini russi di immolarsi per la Patria, 'la via ......16 Ue, domani riunione su asilo a russi in fuga 11:34 Onu: in Ucraina commessi crimini di guerra 11:32 Lukashenko: nessuna mobilitazione in Bielorussia 11:29esorta fedeli ad arruolarsi: se ...L'esortazione del patriarca Kirill agli uomini della Federazione a partecipare alla mobilitazione lanciata dal presidente Putin ...La Chiesa ortodossa russa come gli islamisti dell'Isis. Il patriarca Kirill, sostenitore feroce della politica imperialista del presidente russo Vladimir Putin, chiede in Chiesa ai giovani e meno ...