Grande Fratello Vip, Attilio Romita si scorda delle telecamere notturne e lancia accuse ad Alfonso Signorini (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Attilio Romita lancia pesante accuse ad Alfonso Signorini. Leggi su comingsoon (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo l’ultima puntata delVip,pesantead

GrandeFratello : Grande Fratello può voler dire tante cose... a volte anche Rinascita. Bentornata a Casa, Carolina, sei una forza de… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - demoanto9 : RT @KeterinJ: Buongiorno Sophie e Alessandro e grande fratello ribadiamo che mancano le foto dei due chuckman ???i più belli e veri ???? @Kete… - differita : Per ragioni legate alla mia vita lavorativa precedente, ho a che fare con una grande multinazionale italiana, una c… - LaPaola110 : #Twitter oltre a sospendere inspiegabilmente il mio precedente account mi sta rendendo complicato scrivere i tweet.… -