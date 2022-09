Gli studenti del “Fridays for Future” tornano a sfilare: “La crisi climatica ci sta uccidendo” (Di venerdì 23 settembre 2022) Bergamo. Sono circa 300 gli studenti bergamaschi che nella mattinata di venerdì 23 settembre hanno aderito allo sciopero globale per il clima proclamato da “Fridays for Future”. Partiti in corteo da piazzale degli Alpini, hanno poi sfilato lungo via Taramelli, via Pascoli, via Clara Maffei, via Maj, via Martiri di Cefalonia e via Tasso prima di imboccare il Sentierone, penultima tappa prima di piazza Matteotti, di fronte a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo. La concomitanza con le elezioni politiche ha dato al movimento l’occasione per tornare sulla richiesta di dare maggiore priorità alle persone e non al profitto, indirizzata a politici e leader mondiali perchè “si mettano immediatamente al lavoro per garantire i finanziamenti necessari contro le perdite e danni subite dalle comunità più colpite dalla crisi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022) Bergamo. Sono circa 300 glibergamaschi che nella mattinata di venerdì 23 settembre hanno aderito allo sciopero globale per il clima proclamato da “for”. Partiti in corteo da piazzale degli Alpini, hanno poi sfilato lungo via Taramelli, via Pascoli, via Clara Maffei, via Maj, via Martiri di Cefalonia e via Tasso prima di imboccare il Sentierone, penultima tappa prima di piazza Matteotti, di fronte a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo. La concomitanza con le elezioni politiche ha dato al movimento l’occasione per tornare sulla richiesta di dare maggiore priorità alle persone e non al profitto, indirizzata a politici e leader mondiali perchè “si mettano immediatamente al lavoro per garantire i finanziamenti necessari contro le perdite e danni subite dalle comunità più colpite dalla...

