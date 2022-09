Francesco Totti fa un passo indietro verso Ilary | “sarebbe pentito”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nell’ultimo numero di Chi ci sono alcune indiscrezioni che parlano di un presunto pentimento disuUltime novità sul noto calciatore e sulla conduttrice de l’isola dei famosi. Pare chesi siadi aver rilasciato la famosa intervista a Il Corriere della sera in cui ha sparato zero contro l’ex moglie. L'articolo proviene da KontroKultura.

Fenvmenv : • Paolo Maldini • Alessandro Nesta • Fabio Cannavaro • Francesco Totti • Filippo Inzaghi • Alessandro Del Pier… - tiziano5481 : @UEFAcom_it @OfficialASRoma Marco Cassetti, Mirko Vucinic, Simone Perrotta, Daniele De Rossi e Francesco Totti - sciantokescia : RT @MediasetTgcom24: Ilary Blasi fa shopping e Francesco Totti gioca a calcetto #ilaryblasi - siamo_la_Roma : ?? Da #Totti a #Zaniolo ? Quando i protagonisti con la #Roma non hanno un buon feeling con i CT della #Nazionale ?? M… - heart_kandrakar : RT @INYOUREYESZ4YN: luca creckers mi dà proprio le vibes di francesco totti cioè proprio le vibes di uno che l'italiano non lo conosce prop… -

Il 2022 si conferma un "annus horribilis" per le coppie del mondo dello spettacolo. Dopo l'addio tra Shakira e Gerard Piqué, quello chiacchieratissimo trae Ilary Blasi ecco arrivare l'annuncio dell'ennesimo divorzio: quella di Mauro Icardi e Wanda Nara . La rottura era nell'aria, ma a giudicare da quanto visto nelle ultime settimane sui ...Dopo la fine della relazione tra Shakira e Piqué e quella chiacchieratissima tra Ilary Blasi e, scoppia un'altra coppia dello showbiz: Mauro Icardi e Wanda Nara . A dire il vero non si tratta di un fulmine a ciel sereno, dal momento che tra i due c'è aria da crisi da circa un ...Ilary Blasi ed il suo ex marito ai ferri corti: interviene l'avvocato Ormai è da luglio che non si fa altro che parlare della separazione tra Francesco ...Secondo le ultime indiscrezioni il Pupone si sarebbe pentito di avere attaccato pubblicamente Ilary nell'intervista rilasciata al Corriere e starebbe cercando un dialogo con l'ex moglie ...