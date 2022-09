Elezioni | Di Maio a Meloni | “Abolire reddito è una follia”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ iniziata a Napoli nel teatro Sannazaro, davanti a una platea di circa 200 persone, l’iniziativa per la chiusura della campagna elettorale di Luigi Di, ministro degli Esteri e leader di Impegno civico. Sul palco anche la traduttrice per il linguaggio Lis. In prima fila, la compagna Virginia Saba. Prima dell’intervento conclusivo di Di, sul palco si alternano i candidati di Impegno civico. ”Ladice che ilva abolito. Io vi dico che ill’ho fatto e ne sono orgoglioso come sono orgoglioso delle altre leggi che ho contribuito a fare. Per me abolirlo è”. Ha detto Luigi Di”Esserne orgoglioso – ha aggiunto – significa anche essere pronti a migliorarlo ed io sono d’accordo, ma che in un momento ...

