Elettra Lamborghini diffida Grande Fratello VIP 2022: l’annuncio di Signorini alla sorella Ginevra (Di venerdì 23 settembre 2022) Siamo forse davanti ad un vero e proprio record per un reality show italiano? In meno di tre giorni dall’inizio, Grande Fratello VIP 2022 ha incassato la prima diffida ufficiale. A rivelare la notizia è stato in diretta tv il giornalista Alfonso Signorini nel corso della seconda puntata kick-off andata in onda questa sera 22 settembre in prima serata su Canale Cinque. A diffidare la trasmissione è stata Elettra Lamborghini: l’ereditiera era stata citata solo tre giorni fa da Alfonso Signorini e la sorella Ginevra Lamborghini nel corso della puntata d’esordio del reality Mediaset. Elettra Lamborghini era stata messa alla berlina da una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 settembre 2022) Siamo forse davanti ad un vero e proprio record per un reality show italiano? In meno di tre giorni dall’inizio,VIPha incassato la primaufficiale. A rivelare la notizia è stato in diretta tv il giornalista Alfonsonel corso della seconda puntata kick-off andata in onda questa sera 22 settembre in prima serata su Canale Cinque. Are la trasmissione è stata: l’ereditiera era stata citata solo tre giorni fa da Alfonsoe lanel corso della puntata d’esordio del reality Mediaset.era stata messaberlina da una ...

