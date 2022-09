Covid-19 | via libera ai vaccini aggiornati come quarta dose per gli over 12

Agenzia_Ansa : Conto alla rovescia per le mascherine anti-Covid: dal 30 settembre decadranno quasi tutte le restrizioni che erano… - arabellara : RT @claudeger55: Neanche una ripresina della curva, niente continua a scendere. Più lentamente, ma è normale. E TI e ricoveri ordinari in c… - Ale74terni : RT @claudeger55: Neanche una ripresina della curva, niente continua a scendere. Più lentamente, ma è normale. E TI e ricoveri ordinari in c… - claudeger55 : Neanche una ripresina della curva, niente continua a scendere. Più lentamente, ma è normale. E TI e ricoveri ordina… - ruotegrasse : @DavidPuente Se siete ancora convinti che il covid è una malattia polmonare state diffondendo fake news. Si diffond… -

Agenzia ANSA

A fine settembrele mascherine su bus e treni Conto alla rovescia per le mascherine anti -: a partire dal 30 settembre decadranno quasi tutte le restrizioni che erano state introdotte per ...... firmata dal direttore Gianni Rezza , sui nuovi vaccini bivalenti anti. Tutti i vaccini ...di Aifa aveva indicato nei giorni scorsi la platea per cui il secondo booster è raccomandato in... Covid: il 30 settembre via le mascherine su bus e treni Politica Roma - 23/09/2022 18:02 - Rosa per la Camera, gialla per il Senato. Sono le schede che verranno consegnate agli elettori domenica 25 settembre nei seggi che saranno ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...