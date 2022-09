Concorso ANSFISA | 275 vari profili | online le graduatorie

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 23 settembre 2022) *aggiornamento del 23/09/2022: sono state pubblicate sul sito del Formez lefinali del, per il reclutamento di 275 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione. Ilè stato bandito a fine dicembre 2021. Consulta le*aggiornamento del 21/07/2022: a seguito dello svolgimento delle prove scritte delper il reclutamento di 275 unità di personale non dirigenziale, concluse il 13 maggio scorso, sono stati resi noti i dati riguardo il numero di partecipanti per ogni profilo professionale e il totale dei candidati idonei. Secondo il bando di, i candidati risultati idonei ...