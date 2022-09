orizzontescuola : Concorso 10 febbraio “Amate sponde”: è possibile partecipare entro il 16 dicembre - premi_letterari : Il bando del Concorso letterario di poesie in memoria della prof.ssa Giusy Santonocito Scadenza: 28 Febbraio 2023 - premi_letterari : Il bando del Premio letterario nazionale di poesia e narrativa - Città di Tricesimo Scadenza: 28 Febbraio 2023… - premi_letterari : Il bando del Concorso Ithan Show Award Scadenza: 18 febbraio 2023 - women_toponymy : Altra novità: Online anche il nuovo bando del concorso didattico 'Sulle vie della parità nelle Marche' alla sua ses… -

Orizzonte Scuola

...per band e musicisti toscani 29 Novembre 2013 MALTEMPO - Oltre 23milioni di euro di danni ... un convegno il 102018 Ti potrebbe interessare Close SIENA - 43Assemblea di ......al Teatro Acacia ) e Alexander Gadjev (secondo premio e premio Krystian Zimerman al XVIII...anche alcuni ensemble cameristici di livello internazionale come il Trio Jean Paul il 16... Concorso “Il peso delle idee” 2022/23: iscrizioni entro il 12 febbraio Chiesti al Consiglio comunale 730mila franchi per interventi di manutenzione straordinaria e modernizzazione. Dal 2017 al ’21 più ricavi che costi ...La confessione corre in una telefonata intercettata. " Ho ucciso mia figlia " ha detto Shabbar Abbas - il padre di Saman, la ...