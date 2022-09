Con due piloti che si menano non è un bel volare (Di venerdì 23 settembre 2022) Incredibile. È accaduto su un volo AirFrance, dove, ad un tratto, il volo medesimo, partito da Ginevra e diretto a Parigi, ha vissuto una rissa tra i due piloti in cabina. Si sarebbero menati dopo il decollo perché uno dei due si rifiutava di eseguire gli ordini dell'altro. Sono intervenuti, poi, gli altri del personale di volo per dividerli. Io mi auguro anche che i due vengano tenuti lontani dagli aerei per lungo tempo. Non è un bel volare, con due piloti in cabina che si menano. La memoria mi dice che episodi del genere, in passato, sono già accaduti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Incredibile. È accaduto su un volo AirFrance, dove, ad un tratto, il volo medesimo, partito da Ginevra e diretto a Parigi, ha vissuto una rissa tra i duein cabina. Si sarebbero menati dopo il decollo perché uno dei due si rifiutava di eseguire gli ordini dell'altro. Sono intervenuti, poi, gli altri del personale di volo per dividerli. Io mi auguro anche che i due vengano tenuti lontani dagli aerei per lungo tempo. Non è un bel, con duein cabina che si. La memoria mi dice che episodi del genere, in passato, sono già accaduti.

