Colonnine di ricarica - Enel X Way aumenta le tariffe a consumo, ma solo per le fast (Di venerdì 23 settembre 2022) Enel X Way, tra i maggiori operatori italiani nel campo dei servizi per la ricarica delle auto elettriche, ha apportato delle modifiche ai propri piani tariffari. I cambiamenti, nonostante l'attuale contesto di generalizzato rincaro dei costi energetici, si limitano alla fornitura di elettricità in corrente continua (dunque ai connettori fast), mentre non sono state apportate variazioni agli abbonamenti e alla tariffe in caso di utilizzo di Colonnine a corrente alternata. Le variazioni. La revisione tariffaria è stata comunicata dall'azienda del gruppo Enel tramite un avviso alla clientela: Malgrado il continuo aumento dei costi dell'energia, Enel X Way ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei propri abbonamenti e della tariffa Pay per Use in AC (corrente ...

