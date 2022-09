BALLANDO CON LE STELLE: TUTTI GLI ABBINAMENTI VIP-MAESTRI DELLO SHOW DI RAI1 (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il cast di BALLANDO con le STELLE, Milly Carlucci ha svelato TUTTI gli ABBINAMENTI tra le celebrità e i MAESTRI. Lo SHOW di RAI1, al via sabato 8 ottobre alle 20.35 in diretta dall’Auditorium del Foro Italico, vedrà tante new entry tra i ballerini professionisti. BALLANDO CON LE STELLE 2022: LE COPPIE Gabriel Garko – Giada Lini Paola Barale – Roly Maden Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca Rosanna Banfi – Simone Casula Marta Flavi – Simone Arena Ema Stokholma – Angelo Madonia Alessandro Egger – Tove Villfor Dario Cassini – Lucrezia Lando Alex Di Giorgio – Moreno Porcu Enrico Montesano – Alessandra Tripoli Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina Giampiero Mughini – Veera Kinnunen Iva Zanicchi – Samuel Peron Confermata la ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il cast dicon le, Milly Carlucci ha svelatoglitra le celebrità e i. Lodi, al via sabato 8 ottobre alle 20.35 in diretta dall’Auditorium del Foro Italico, vedrà tante new entry tra i ballerini professionisti.CON LE2022: LE COPPIE Gabriel Garko – Giada Lini Paola Barale – Roly Maden Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca Rosanna Banfi – Simone Casula Marta Flavi – Simone Arena Ema Stokholma – Angelo Madonia Alessandro Egger – Tove Villfor Dario Cassini – Lucrezia Lando Alex Di Giorgio – Moreno Porcu Enrico Montesano – Alessandra Tripoli Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina Giampiero Mughini – Veera Kinnunen Iva Zanicchi – Samuel Peron Confermata la ...

bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: TUTTI GLI ABBINAMENTI VIP-MAESTRI DELLO SHOW DI RAI1 - rtl1025 : Stiamo ancora ballando con @Elodiedipa che canta #Tribale a #PowerHitsEstate2022 all'Arena di Verona ???? E voi? L'e… - TheSimpaSimpo : @Cecils33724063 @utentesegreto21 Lascia stare che quest'anno non posso neanche guardare ballando con le stelle perc… - LUCIANOTANGUCCI : @La7tv E lo chiamate giornalismo, ma ritorna a fare la str…zia a “ballando con le stelle”, anzi no, non ti vogliono neppure li - infoitcultura : Svelate tutte le coppie di Ballando con le stelle: ecco quali sono -