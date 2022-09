Aria di faida nel Pd | si prepara la cacciata di Letta

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tira una bruttaal quartier generale del Pd. Al Nazareno si compulsano i sondaggi riservati che non sono certo lusinghieri e si iniziano dunque a tirare le somme su cosa potrebbe succedere la notte del 25 settembre. L’asticella è stata fissata: sotto il 20% Enricosarebbe costretto a dimettersi. Almeno questa è la vulgata. In tanti aspettano al varco l’attuale segretario Pd. Tanti gli errori. In particolare, l’accusa più diffusa rimanda al tema delle alleanze. Perché correre da soli o comunque con Nicola Fratoianni che elettoralmente non consentirà il salto di qualità in termini percentuali? C’è chi aspetta “Enrico” da destra e il riferimento è a quell’area degli ex renziani, capitanata oggi da Lorenzo Guerini, che ha tifato fino all’ultimo secondo utile per l’accordo con Matteo Renzi e Carlo Calenda. E chi invece solleva dubbi e perplessità ...