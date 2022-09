A Vicenza il vertice internazionale tra le forze di polizia a statuto militare (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Dalla tutela dell'ambiente all'intervento nel metaverso, passando per la cooperazione internazionale per la formazione. Sono i temi affrontati nella conferenza quadripartita di vertice (G4), un'iniziativa di cooperazioni multilaterale tra le gendarmerie e forze di polizia a statuto militare di 4 Paesi (Francia, Italia, Spagna e Portogallo), ospitata a Vicenza dall'Arma dei Carabinieri presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU). Oltre all'Arma, hanno partecipato all'incontro la Gendarmerie Nationale francese, la Guardia Civil spagnola e la Guardia Nacional Repubblicana portoghese, sulla scia di un comune percorso finalizzato all'analisi delle attuali esigenze di collaborazione. Queste Istituzioni collaborano da anni per facilitare lo ... Leggi su agi (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Dalla tutela dell'ambiente all'intervento nel metaverso, passando per la cooperazioneper la formazione. Sono i temi affrontati nella conferenza quadripartita di(G4), un'iniziativa di cooperazioni multilaterale tra le gendarmerie edidi 4 Paesi (Francia, Italia, Spagna e Portogallo), ospitata adall'Arma dei Carabinieri presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU). Oltre all'Arma, hanno partecipato all'incontro la Gendarmerie Nationale francese, la Guardia Civil spagnola e la Guardia Nacional Repubblicana portoghese, sulla scia di un comune percorso finalizzato all'analisi delle attuali esigenze di collaborazione. Queste Istituzioni collaborano da anni per facilitare lo ...

_Carabinieri_ : Il futuro europeo e mondiale non può prescindere dai più sinceri propositi di cooperazione internazionale. A Vicenz… - _Carabinieri_ : La tutela ambientale al centro del vertice di Vicenza tra #Carabinieri, @Gendarmerie francese, @GuardiaCivil spagno… - sulsitodisimone : A Vicenza il vertice internazionale tra le forze di polizia a statuto militare - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Summit per la sicurezza internazionale a Vicenza @TgrRai #ioseguoTgr #Veneto #TgrVeneto #23settembre - TgrRaiVeneto : Summit per la sicurezza internazionale a Vicenza @TgrRai #ioseguoTgr #Veneto #TgrVeneto #23settembre -