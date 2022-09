Sondaggi elettorali spagnoli, si profila una maggioranza di PP e Vox (Di giovedì 22 settembre 2022) Se nel prossimo futuro le elezioni italiane sono le prime di una certa importanza per l’Unione Europea, non sono tuttavia le uniche. Nel 2023 saranno chiamati alle urne anche gli spagnoli. E come più spesso avviene, si tratterrà di una tornata che non interesserà solo i cittadini della Spagna, ma anche quelli degli altri Paesi della UE, esattamente come sta avvenendo per il voto in Italia. Come si è visto dalle polemiche sugli stretti rapporti tra Fratelli d’Italia e l’iberica Vox, ormai i partiti europei sono spesso strettamente legati tra loro e le fortune o i rovesci delle formazioni politiche di uno Stato influenzano anche quelle dei partiti affini. Diamo allora uno sguardo ai Sondaggi elettorali spagnoli. Ricordiamo che in Spagna si vota con un sistema elettorale che però prevede ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 settembre 2022) Se nel prossimo futuro le elezioni italiane sono le prime di una certa importanza per l’Unione Europea, non sono tuttavia le uniche. Nel 2023 saranno chiamati alle urne anche gli. E come più spesso avviene, si tratterrà di una tornata che non interesserà solo i cittadini della Spagna, ma anche quelli degli altri Paesi della UE, esattamente come sta avvenendo per il voto in Italia. Come si è visto dalle polemiche sugli stretti rapporti tra Fratelli d’Italia e l’iberica Vox, ormai i partiti europei sono spesso strettamente legati tra loro e le fortune o i rovesci delle formazioni politiche di uno Stato influenzano anche quelle dei partiti affini. Diamo allora uno sguardo ai. Ricordiamo che in Spagna si vota con un sistema elettorale che però prevede ...

