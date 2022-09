Ronaldo il Fenomeno e quel gol da traditore nel derby contro l’Inter

(Di giovedì 22 settembre 2022) Nel 2007 andò in scena uno deipiù sentiti: in maglia rossonerailsegnò all'Inter un gol da. Fu invano, ma la goduria..

FBiasin : 2004 Sydney, alle 14.55 decolla il volo Oceanic Airlines 815 diretto a Los Angeles. Non arriverà mai. I passeggeri… - GoalItalia : Chi ha detto Fenomeno? ???? Tanti auguri Ronaldo ?? - amaresolocalcio : @Inter_en @Ronaldo @Pirelli Auguri fenomeno!!!???? - GuidoRavaz : Ricordiamoci che @Ronaldo Nazario o Fenomeno faceva parte del @acmilan campione d'Europa di Atene...Auguri,Parabèns… - Parrmirro : RT @Fra8882: @Inter @Ronaldo @Pirelli Ho avuto la fortuna di poterti vedere dai vivo. Mentre regalavi lampi di classe che in pochissimi alt… -

Oggicompie 46 anni ma i festeggiamenti sono cominciati già ieri sera al Minerao di Belo Horizonte, quando una delle due squadre di cui l'ex interista è proprietario (l'altra è il ...Da George Best a Pele', da Paolo Maldini a Javier Zanetti, daila Johan Cruijff, da Diego Armando Maradona a Roberto Baggio. La mostra 'I colori della vittoria', ospitata presso palazzo delle Albere a Trento, racconta la storia del calcio ...Oggi Ronaldo Luís Nazário de Lima, detto Ronaldo Il Fenomeno, festeggia oggi il suo 46° compleanno. Per l'ex attaccante della 'Seleção', che ha indossato la maglia del Milan per 18 mesi, dal gennaio ...Oggi Ronaldo Fenomeno compie 46 anni ma i festeggiamenti sono cominciati già ieri sera al Minerao di Belo Horizonte, quando una delle due squadre di cui l'ex interista è proprietario (l'altra è il Val ...