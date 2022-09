Renault R5 Turbo 3E - L'elettrica nata per i traversi (Di giovedì 22 settembre 2022) Nell'anno in cui si festeggia il mezzo secolo dalla nascita della Renault 5 non poteva mancare un omaggio alla più folle delle sportive derivate dalla utilitaria francese: la 5 Maxi Turbo a motore centrale. Per questo motivo, la Casa francese ha realizzato la R5 Turbo 3E, una one-off elettrica che sarà svelata al Chantilly Arts & Elegance 2022 (in programma questo weekend in Francia) e verrà in seguito esposta al Salone di Parigi. 380 CV per 1.500 kg con 700 Nm di coppia. La base di partenza è quella della Turbo 2, la versione più evoluta della stradale nata per l'omologazione nel Gruppo B. La vettura si è trasformata in un'elettrica dedicata alla specialità del drift ed è stata pesantemente modificata secondo i canoni attuali del motorsport, con un occhio di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 settembre 2022) Nell'anno in cui si festeggia il mezzo secolo dalla nascita della5 non poteva mancare un omaggio alla più folle delle sportive derivate dalla utilitaria francese: la 5 Maxia motore centrale. Per questo motivo, la Casa francese ha realizzato la R53E, una one-offche sarà svelata al Chantilly Arts & Elegance 2022 (in programma questo weekend in Francia) e verrà in seguito esposta al Salone di Parigi. 380 CV per 1.500 kg con 700 Nm di coppia. La base di partenza è quella della2, la versione più evoluta della stradaleper l'omologazione nel Gruppo B. La vettura si è trasformata in un'dedicata alla specialità del drift ed è stata pesantemente modificata secondo i canoni attuali del motorsport, con un occhio di ...

