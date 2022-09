Affaritaliani : RemTech, Ferrara è capitale della rigenerazione e sostenibilità - archguccione : RT @agenziademanio: ??L’Agenzia partecipa alla XVI edizione del @RemTechExpo che si svolge a #Ferrara dal 21 al 23 settembre ??Presentati a… - CodevintecIt : Live da RemTech Expo a Ferrara. Ci trovi al Padiglione 3 - Stand 113 fino al 23 settembre. #geofisica #porti… - AS3691 : RT @agenziademanio: ??L’Agenzia partecipa alla XVI edizione del @RemTechExpo che si svolge a #Ferrara dal 21 al 23 settembre ??Presentati a… - agenziademanio : ??L’Agenzia partecipa alla XVI edizione del @RemTechExpo che si svolge a #Ferrara dal 21 al 23 settembre ??Presenta… -

Silvia Paparella, amministratore delegato diFiere Congressi e general manager diExpo. "In un momento in cui il nostro Paese è colpito da alluvioni e momenti drammatici, noi ...Lo ha detto il senatore per il Partito Democratico Daniele Manca, a margine di un incontro aExpo a. 'Sicuramente il Superbonus ha rappresentato una misura importante per sbloccare un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...